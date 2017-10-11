GALATASARAY'DA MUSLERA ALARMI! CARRASSO HAZIR BEKLİYOR...

Muslera'nın bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Hem maç hem de yol yorgunu olacak 31 yaşındaki eldivenin fiziksel bir sıkıntı yaşaması ihtimali göz önüne alınarak, yedek kaleci Carrasso cumartesi günkü Konyaspor deplasmanında ilk 11’de oynayacakmış gibi hazırlanıyor.

Cim Bom’un tecrübeli file bekçisi Muslera’nın, dün gece Uruguay’ın Bolivya ile oynadığı maçın ardından bugün Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.



Ancak Florya’da, bu maçtan bağımsız olarak hummalı bir çalışma var. Hem maç hem de yol yorgunu olacak 31 yaşındaki eldivenin fiziksel bir sıkıntı yaşaması ihtimali göz önüne alınarak, yedek kaleci Carrasso cumartesi günkü Konyaspor deplasmanında ilk 11’de oynayacakmış gibi hazırlanıyor. (Fanatik)