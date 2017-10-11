Galatasaray'da Muslera alarmı! Carrasso hazır bekliyor...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DA MUSLERA ALARMI! CARRASSO HAZIR BEKLİYOR...

Galatasaray'da Muslera alarmı! Carrasso hazır bekliyor...

Muslera'nın bugün Türkiye'de olması bekleniyor.

361 Okunma

 

Muslera'nın bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Hem maç hem de yol yorgunu olacak 31 yaşındaki eldivenin fiziksel bir sıkıntı yaşaması ihtimali göz önüne alınarak, yedek kaleci Carrasso cumartesi günkü Konyaspor deplasmanında ilk 11’de oynayacakmış gibi hazırlanıyor.

 

Cim Bom’un tecrübeli file bekçisi Muslera’nın, dün gece Uruguay’ın Bolivya ile oynadığı maçın ardından bugün Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Ancak Florya’da, bu maçtan bağımsız olarak hummalı bir çalışma var. Hem maç hem de yol yorgunu olacak 31 yaşındaki eldivenin fiziksel bir sıkıntı yaşaması ihtimali göz önüne alınarak, yedek kaleci Carrasso cumartesi günkü Konyaspor deplasmanında ilk 11’de oynayacakmış gibi hazırlanıyor. (Fanatik)

ETİKETLER #Galatasaray
Sol açık sorunu onunla çözülüyor!
Galatasaray'da devre arasında Arda sürprizi!
Eboue, AIDS'e mi yakalandı? Menajerinden açıklama var...
Maicon kariyerinin zirvesinde
''Hakemler, baskı altındaydı ama...''
Galatasaray, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿