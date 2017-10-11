ROBBEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI!

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Arjen Robben, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



Robben, galip gelmelerine rağmen elendikleri İsveç'e karşı oynadıkları Dünya Kupası ön eleme maçından sonra milli kariyerini noktaladığını duyurdu.



Portekiz Milli Takımı'na karşı 2003'te oynanan dostluk maçında ilk defa milli formayı giyen Robben, üç kez Dünya Kupası turnuvası, 3 kez de Avrupa Kupası turnuvasında oynadı.



Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih takımında oynayan yıldız futbolcu 96 kez giydiği milli formayla 37 gol attı.





"BAYRAĞI BAŞKASINA TESLİM ETMENİN ZAMANI GELDİ"

İsveç Milli Takımı'na attığı 2 gol ile veda eden Robben yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bırakmayı düşünüyordum. 33 yaşındayım ve Avrupa'nın büyük takımında oynuyorum. Bütün konsantremi oynadığım takıma vereceğim. Bayrağı başkasına teslim etmenin tam zamanı." diye konuştu.