GÖZTEPE, JAHOVİC İLE MASADA!

Süper Lig’in flaş takımı Göztepe, sözleşmesi Mayıs 2018’de bitecek Makedon yıldızı Adis Jahovic’le masada.
Sözleşmesi gereği ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşme izni kazanacak Makedon golcüyü elinden kaçırmak istemeyen İzmir ekibi, yeni sözleşmeye hazırlanıyor. Golcü futbolcu da yönetimin teklifine olumlu yaklaşarak kariyerini Göztepe’de sürdürmek istediğini yineledi.
Göz Göz, maddi şartlarda da anlaşıp önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini yenileyecek. Geçen sezon TFF 1. Lig’de attığı 21 golle Göztepe’yi 14 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan Jahovic, bu sezon da 7 haftada 7 gol atarak krallık yarışında zirveye çıktı.