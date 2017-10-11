Göztepe, Jahovic ile masada!
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖZTEPE, JAHOVİC İLE MASADA!

Göztepe, Jahovic ile masada!

Süper Lig’in flaş takımı Göztepe, sözleşmesi Mayıs 2018’de bitecek Makedon yıldızı Adis Jahovic’le masada.

345 Okunma

 

Süper Lig’in flaş takımı Göztepe, sözleşmesi Mayıs 2018’de bitecek Makedon yıldızı Adis Jahovic’le masada.

Sözleşmesi gereği ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşme izni kazanacak Makedon golcüyü elinden kaçırmak istemeyen İzmir ekibi, yeni sözleşmeye hazırlanıyor. Golcü futbolcu da yönetimin teklifine olumlu yaklaşarak kariyerini Göztepe’de sürdürmek istediğini yineledi.

Göz Göz, maddi şartlarda da anlaşıp önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini yenileyecek. Geçen sezon TFF 1. Lig’de attığı 21 golle Göztepe’yi 14 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan Jahovic, bu sezon da 7 haftada 7 gol atarak krallık yarışında zirveye çıktı. 

ETİKETLER #Göztepe
Göztepe 1 - M.Başakşehir 2
Göztepe - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
Göztepe, üst üste 5. galibiyet peşinde
Göztepe, üst üste 5. galibiyet peşinde
Futbolda haftanın programı
Gençler Bu Hakemle Yenilmiyor!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿