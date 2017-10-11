MESSİ BÖYLE İSTEDİ! ARJANTİN DÜNYA KUPASI'NDA...

2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde son maçlar oynandı. Arjantin deplasmanda, Lİonael Messi'nin ayağından bulduğu 3 gol ile Rusya'da gerçekleşecek 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.



Arjantin, henüz 1. dakikada Ekvator karşısında Romario Ibrra'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak sahneye Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi çıktı. Messi maçın, 12, 20 ve 62. dakikalarında attığı 3 gol ile hat trick yaptı ve Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı.



Arjantin, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri grubunu Brezilya ve Uruguay'ın ardından üçüncü tamamladı.



Güney Amerika'da Brezilya, Uruguay, Arjantin ve Kolombiya doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Peru ise play-off oynayacak.