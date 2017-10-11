Elemeler, 3 grupta yapılan 9 karşılaşmayla tamamlandı
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ELEMELER, 3 GRUPTA YAPILAN 9 KARŞILAŞMAYLA TAMAMLANDI

Elemeler, 3 grupta yapılan 9 karşılaşmayla tamamlandı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. ve son haftasında A, B ve H gruplarında 9 maç oynandı.

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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerin son haftası, A, B ve H grubu karşılaşmalarıyla tamamlandı.

 

A Grubu'ndaki birincilik mücadelesinin galibi Fransa oldu. Son müsabakalar öncesi bir puan farkla lider olan Fransa, ağırladığı Belarus'u 2-1 yendi. 23 puanla grubu ilk sırada bitiren Fransa, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Deplasmanda Hollanda'ya 2-0 yenilen İsveç ise A Grubu'nu 19 puan ve averajla 2. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

B Grubu'nun liderini belirleyen müsabakada Portekiz ağırladığı İsviçre'yi 2-0 yendi ve 2018 Dünya Kupası'na adını yazdırdı. Grubu ikinci sırada tamamlayan İsviçre ise play-off hakkı elde etti.

H Grubu'nda yerini daha önce garantileyen ve finallere adını yazdıran Belçika konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-0 yendi. Yunanistan ise play-off oynamak için 3 puan alması gereken maçta, konuk ettiği Cebelitarık'ı 4-0 mağlup etti.

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