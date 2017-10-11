Banvit 3 uzatma sonunda kaybetti
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BANVİT 3 UZATMA SONUNDA KAYBETTİ

Banvit 3 uzatma sonunda kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk haftasında Banvit, normal süresi 80-80 biten maçta İtalyan ekibi Umana Reyer'e üçüncü uzatma sonunda 108-101 mağlup oldu.

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İtalya'nın Venedik kentindeki Palasport Taliercio Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 19-16 geride tamamlayan Banvit, soyunma odasına da 44-28 geride gitti. 

İkinci yarıda hücumda toparlayan Banvit, üçüncü çeyrekte farkı 14 sayıya indirdi: 64-50

 Son periyotta rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Banvit, 14 sayılık farkı eritti ve müsabakanın normal süresi 80-80 sona erdi.

İlk uzatma 91-91, ikinci uzatma 95-95'lik skorlarla geçilirken, üçüncü uzatmada hücumda etkili olamayan Banvit, müsabakadan 108-101 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi 25 sayıyla Banvit'ten Adonis Thomas olurken, ev sahibi ekip adına Gediminas Orelik 24 sayı üretti.

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