BANVİT 3 UZATMA SONUNDA KAYBETTİ

İtalya'nın Venedik kentindeki Palasport Taliercio Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 19-16 geride tamamlayan Banvit, soyunma odasına da 44-28 geride gitti.
İkinci yarıda hücumda toparlayan Banvit, üçüncü çeyrekte farkı 14 sayıya indirdi: 64-50
Son periyotta rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Banvit, 14 sayılık farkı eritti ve müsabakanın normal süresi 80-80 sona erdi.
İlk uzatma 91-91, ikinci uzatma 95-95'lik skorlarla geçilirken, üçüncü uzatmada hücumda etkili olamayan Banvit, müsabakadan 108-101 mağlup ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi 25 sayıyla Banvit'ten Adonis Thomas olurken, ev sahibi ekip adına Gediminas Orelik 24 sayı üretti.