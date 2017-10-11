OSMANLISPOR'DA DOĞUM GÜNÜ PARTİLERİ SÜRÜYOR

Foto Albümü Osmanlıspor'da doğum günü partileri sürüyor 11 FOTO

Antalya kampında 6 günü geride bırakan Başkent ekibi, bir günlük iznin ardından Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına kaldığı yerden tekrar başladı.

Süper Lig’in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor’la karşılaşacak olan Başkent ekibi bugün yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı daha verimli değerlendirme amacıyla Antalya’da kampa giren Mor-Sarılılar kampta 6 günü geride bıraktı. Yoğun geçen antrenman programının ardından önceki günü izinli geçiren Başkent ekibi bugün tekrar topbaşı yaptı.

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretindeki günün ilk antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular daha sonra kuvvet çalışmasına geçti. Antrenman dayanıklılık çalışmasıyla son buldu. Regnum Carya Otel’in sahasında yapılan günün ikinci antrenmanına ise Mor-Sarılı ekip ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular yarı sahada taktik ağırlıklı maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavisi devam eden Sokol katılmadı.

Osmanlıspor yarın (Çarşamba) 17:00’da yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Regnum Carya Otel’de kamp yapan Mor-Sarılı ekip akşam yemeğinde ise Performans Uzmanı Thorsten Völler’in 42. yaş gününü kutladı. Üzerinde Osmanlıspor logosunun yer aldığı doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Alman antrenör, Koray Altınay’ın elinden pastadan bir dilim yedi. Völler daha sonra teknik ekip, oyuncular ve personelin kutlamalarını kabul etti.