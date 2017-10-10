GENÇLERBİRLİĞİ, SCEKİC'E KAVUŞTU

Foto Albümü Gençlerbirliği, Scekic'e kavuştu 5 FOTO

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bu sabah yaptığı taktik ağırlıklı idmanla devam etti.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Mesut Bakkal yönetiminde doksan dakika süren antrenmanın taktik bölümü dar alanda top kontrol ve pozisyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra tam saha çift kale taktik maça geçen oyuncular günü bu çalışma ile noktaladı.

Antrenmana milli takımdan dönen Aleksandar Scekic katılırken, henüz dönmeyen Vedat Muriqi ve Siarhei Palitsevich katılmadı.