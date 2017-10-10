FATİH TEKKE İŞBAŞI YAPTI...

TFF 1. Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Denizlispor'u ağırlayacak Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı.

Ege temsilcisi, Tarık Almış Tesisleri’nde yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Koşu ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, geniş alanda oyunla devam etti. İdmanın son bölümünde hücum oyuncularına yönelik şut çalışması yaptırıldı.

Antrenmana takımda sakatlığı bulunan Uğur Pamuk, Mehmet Enes Sığırcı ve Gabon Milli Takımı kampında bulunan Axel Meye katılmadı.

İdmanı izleyen Manisaspor Kulüp Başkanı Abdullah Mergen, yeni teknik direktörleri yönetiminde Denizlispor karşılaşmasından 3 puan almak istediklerini belirterek, "Bu hafta teknik adam değişikliğine giderek Sait Karafırtınalar ile yollarımızı ayırdık. Daha sonra Fatih Tekke hocamız ve ekibi ile anlaştık. İlk antrenmanına çıktılar. Gayet güzel herkesin istek enerjisi üst seviyelere geldi. Pazartesi günü de Denizlispor ile oynayacağımız bir maç var. Yeni teknik adamla üç puan almak istiyoruz. 7 haftada 2 galibiyet 5 mağlubiyetimiz var. Kredimizi fazlasıyla kullandık. " ifadelerini kullandı.