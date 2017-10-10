ESNAFSPOR, BAHÇELERÜSTÜ'NE ACIMADI!

Foto Albümü Esnafspor, Bahçelerüstü'ne acımadı! 7 FOTO

Esnafspor göz doldurdu. Ankara 1. Amatör Lig'de mücadele eden Esnafspor, 1. Grup ikinci maçında Bahçelerüstü'nü 7-0'lık farklı skorla mağlup etti.

19 Mayıs 1 Nolu Yan Saha'da oynanan karşılaşmada Esnafspor'a 7-0'lık galibiyeti getiren golleri; 20, 42 ve 88. dakikalarda İhsan Bulut, 28,33,37 ve 80. dakikalarda İzzet Suat Yılmaz kaydetti.

Üç puanı 7-0'lık skorla aldıkları için çok memnun olduklarını belirten Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, galibiyet sonrası teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

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Esnafspor Genel Kaptanı Erol Gürbüz de 7-0'lık farklı galibiyetin ardından takımın teknik sorumlusu Metin Bostanoğlu'nu ve oyuncuları kutlayarak, "Takım yavaş yavaş oturmaya başladı. 90 dakika mücadele eden ve göze hoş gelen bir futbol sergilediler. Futbolcularımızın hem bireysel hem de takım oyunu içerisindeki uyumlarından memnunum. Ligde daha çok uzun yolumuz var. Beraber oynadıkça daha da iyi olacaklar. O yüzden çok çalışıp her maça final havasında bakacağız. Kadromuzda eksiklerimiz vardı. Onlar da önümüzdeki hafta karşılaşmasında yer alacak. Zorlu bir gruptayız. Haliyle grubumuzda çekişme olacak. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyorum. Lig sonunda hedefe ulaşacağımıza olan inancım tam." diye konuştu.

Esnafspor, Metin Bostanoğlu yönetiminde şu 11 ile sahada yer aldı: Hidayet Özdemir, Emre Aytemur (Dk. 75 Kadir Cerrahoğlu), Yusuf Altınışık (Dk. 87 Alperen Ar), Celal Akkan, Mehmet Bulut, Emrah Fındık, İsmet Enes Şentürk, Ahmet Umut Çolak, İhsan Bulut, Aykut Cerit (Dk. 64 Nizam Aktaş), İzzet Suat Yılmaz.