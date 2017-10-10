TUR 2017'NİN İLK ETABI BENNETT'IN

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) ilk etabını, Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı.

Alanya ile Kemer arasındaki 176,7 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı, 3 saat 57 dakika 26 saniyede bitiren Bennett birinci oldu.

Sprint finişine sahne olan etapta, Androni Sidermec Bottecchia takımından Marco Benfatto 2'nciliği, Trek-Segafredo'dan Edward Theuns ise 3'üncülüğü elde etti.

Bu sonuçla Bennett, genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu giydi. 26 yaşındaki bisikletçi, aynı zamanda sprint klasmanında da ilk sıraya yerleşti.

Bardiani CSF takımından Enrico Barbin, tırmanış, Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvede yer aldı.

Öte yandan ana grup Kemer'e toplu halde yaklaşırken, finişe 1,5 kilometre kala virajı alamayan CCC Polkowice takımından bir bisikletçinin yere düşmesi sonucu yaklaşık 10 sporcu hafif yaralandı.

TUR 2017'ye, Çarşamba günü Kumluca ile Fethiye arasındaki 2. etapla devam edilecek.

Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda bin 25 kilometre pedal çevirecek.