A MİLLİ TAKIM İÇİN TEKLİF ALDI MI?

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ve Mustafa Denizli, TRT SPOR’da yayınlanan Levent Özçelik’in sunduğu Futbolun Zirvesi programında haftanın futbol gündemini değerlendirdi.

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın başarısıyla ilgili konuşan Mustafa Denizli, "Maça inanılmaz bir ilgi vardı. Dünkü maç bir haykırıştı. Pazartesi günü saat 18.00'de o stadyumun dolması bir haykırıştır. Rusya maçında kaydettiğimiz golü, Süper Lig'de zor görürüz. İnsan mecbur hissediyor. Birlikte yaşama duygusunu hissediyor. Adamın kim olduğunu kimse bilmez" dedi.

Lucescu hakkında değerlendirme yapmaktan kaçınan Denizli “Lucescu'nun önünde bir kontrat varsa durduk yerde ben buradan ayrılmıyorum demediği sürece bu kontrat işlemeye devam eder. Rıdvan Dilmen yorum yaparken şöyle bir ifade kullandı. Bir daha sahalara dönmeyeceğim dedi. Bir daha sahalara dönmeyecek Rıdvan Dilmen, Federasyonla ilgili Lucescu ile ilgili gitsin mi kalsın mı diyebilir. Ben daha sahalardan çekilmedim. Çekileceğim zamanı da biliyorum. Ben sahalardan çekilmediğim için herhangi bir şey söylemem yanlış olur. Tekrar sahalara dönme düşüncem olduğu için Lucescu konusunda bir şey söylemem doğru değil." şeklinde konuştu.

Kendisine daha önce A Milli Takım için teklif gelmediğini dile getiren tecrübeli hoca, "Bugün Federasyon Başkanı olan Sayın Demirören, benim birlikte çalıştığım bir insan. A Milli Takım teknik direktörlüğünü herkes ne kadar beklediyse ben de o kadar bekledim.” dedi.