İŞTE KAHRAMANLARIN HAYAT HİKAYELERİ...

Tek ayak, tek yürek ve tek hedef dediler... İnandılar ve başardılar... Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın koca yürekli adamları, hikayeleri ile de herkese örnek oldu. İşte destan yazan o kahramanların hayat hikayeleri...

Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Vodofone Park'ta binler, ekranları başında ise milyonlar tarifsiz sevinç yaşadı. Türkiye'ye bu haklı gururu yaşatan koca yürekli adamların hikayeleri ise herkese ilham kaynağı oldu.

İşte kahramanların hikayesi

Başantrenör Uğur Özcan da mayın kurbanı oldu. Cudi Dağı'nda hainlerin döşediği mayınla sol ayağını diz altından kaybetti.

Kaptan Osman Çakmak: Vatan uğruna bacağını feda eden yiğit kahraman... Mayına bastı, sol bacağını kaybetti. Gazi oldu ama yılmadı. Yeniden görev yerine gitmek istedi. Dönemin genelkurmay başkanı onu futbola yönlendirdi.

Ömer Güleryüz: Finalde gol perdesini açan isim. Bebekken havale geçirdi, sol bacağı gelişemedi...

Fatih Şentürk: Motosiklet tutkunuydu...Ancak en çok sevdiği şey ondan sol bacağını aldı. O yılmadı ve zaferin mimarlarından oldu. Galibiyeti tüm şehit ailelerine adadı.

Rahmi Özcan: Sağ bacağı doğuştan sorunluydu, defalarca ameliyat oldu.. Ancak bacağını kurtaramadı.. Finalde stadı dolduran Türk halkına teşekkür etti..

Barış Telli: Dört yaşındayken geçirdiği bir trafik kazası sonucu sağ bacağının alt tarafını kaybetti. Barış, 1993'te 23 Nisan'da sokakta topun peşinde koşarken arabanın altında kaldı ama futbol tutkusundan vazgeçmedi. Ancak o en zoru başardı. Kameraların önünde söz verdiği hareketi yaptı.

Feyyaz Gözaçık: Doğuştan tek bacağı olmamasına rağmen hayata sporla tutundu. Yüzme antrenörlüğü de yapıyor.

Alican Kuruyamaç: Trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybetti.

Muhammet Yeğen: Bir bacağı kısa doğdu.

Serkan Dereli: Doğuştan bir bacağı yok.

Fatih Karakuş: Çocukken elektrik çarpması sonucunda sol kolunu yitirdi.

Selim Karadağ: Milli takımın kaleciliğini yapan oyuncunun doğuştan bir kolu kısa.

Kemal Güleş: 11 yaşında mahallede arkadaşlarıyla bir inşaat yıkımını seyrederken kepçe üstüne düştü.

Mehmet Yunsur: Çocukken tarlada ayağını saman makinesine kaptırdı.