SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, son dönemde yatırım yaparak büyüttüğü eSpor şubesine bir transfer gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların, eSpor bünyesindeki FIFA takımına, son Türkiye şampiyonu Sergen 'Quincy10' Yalçın imza attı.

Türkiye’deki spor kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştirerek eSpor şubesini kuran Beşiktaş, eSpor şubesi bünyesindeki FIFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen 'Quincy 10' Yalçın’ı kadrosuna kattı. Sergen , bundan böyle hem Türkiye’deki yerel turnuvalarda, hem de yurt dışındaki FIFA organizasyonlarında Beşiktaş eSpor forması ile mücadele edecek.