GÖKÇEK'TEN AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA JEST

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün akşam Vodafone Park'ta 41 bin seyirci önünde çıktığı final maçında Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’nın her futbolcusuna, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınacak kararın ardından 200’er bin TL prim verileceğini müjdeledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Futbol Milli Takımı'na vereceği primin de kesinlikle Ampute Milli Takımı'na verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gökçek, “Millet olarak beklentimiz bu” dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen AvrupaAmpute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon olan Ampute Mili Takımı için, “Ampute Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu. Helal size arslanlar” diyerek tweet atan Başkan Gökçek, ardından da bir televizyon programına telefonla bağlanarak, düşüncelerini dile getirdi.

Canlı yayında, 200 bin TL ödül sürprizi

Ampute Milli Takım oyuncularının da katıldığı programda, “Mutluluğumu ifade edemem” diyerek duygularını dile getiren Melih Gökçek, şunları söyledi:

“Yani bizim göğsümüzü öyle kabarttılar, öyle kabarttılar ki tarifi mümkün değil. Bu kardeşlerimiz engelli ama gönülleri hepimizden kuvvetli. Allah onlardan razı olsun. Sadece gazi değil, aynı zamanda Türkiye’nin kahramanı bunlar. Gerçekten yüzümüzü ak ettiler. A Milli Futbol Takımımız nasıl bizim yüzümüzü yere düşürdüyse, bu gençler yüzümüzü göğe kaldırdı. Allah onlardan razı olsun. Türkiye’nin namını yürüttüler. Bu gençlere sahip çıkmak, hepimiz için boynumuzun borcu. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı, zaten Osmanlıspor’da oynuyor. Bizim, belediyeler olarak, özellikle böyle başarı gösteren millilere her türlü imkanı verme hakkımız var. Belediye Meclisi 5 gün sürüyor. Allah nasip ederse 18 gencimizin 18’ine de tabii hocasını da buna dahil etmek lazım, bu kararı çıkaracağız ve oyuncularımızın her birine 200 bin TL ödül vereceğiz."

Başkan Gökçek’in bu açıklaması, stüdyoda bulunan konuklar tarafından alkışlarla karşılandı.

Twitter'dan da duyurdu

Televizyon programını da takipçileriyle paylaşan Başkan Gökçek, Milli Takım ile ilgili şu tweetleri attı:

“Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonu. Helal size arslanlar. Meclis üyelerimizle konuştuk. İnşaallah Ampute Milli Takımımıza, ABB Meclis kararıyla 200 biner lira ödül kararı çıkartacağız. Ankaralılar adına Ampute Milli Takımı'na Ankara Büyükşehir Belediyesinin vereceği ödül, diğer büyükşehirlerin bütçelerine göre de verilmeli. TTF, Milli Takım'a vereceği galibiyet primini, kesinlikle Ampute Milli Takımı'na dağıtmalı. Millet olarak beklentimiz.”