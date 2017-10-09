Yağmurda Karting Nefes Kesti
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YAĞMURDA KARTİNG NEFES KESTİ

Yağmurda Karting Nefes Kesti

2017 Türkiye Karting Şampiyonası’nda 6. ayak, 07-08 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi.

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2017 Türkiye Karting Şampiyonası’nda 6. ayak, 07-08 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü (OTOSK) girişimiyle yenilenen Nilüfer Karting Pisti’nde düzenlenen organizasyon, 2 gün boyunca yağmur altında çekişmeli yarışlara sahne oldu.
 

Nilüfer Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 4 ayrı kategoride koşulan 3'er yarışın ardından klasmanlar şu şekilde oluştu;
 

Mini Kategori
1.Ömer Asaf Kolot
2.Yiğit Arslan 
3.Kerim Sulyak

 

Formula Junior Kategori
1.Mert Dalkıran
2.Zekai Özen
3.Mert Yudulmaz

 

Formula Senior Kategori
1.Gün Taşdelen
2.Emir Tahincioğlu
3.Mert Dalkıran

 

Formula Master Kategori
1.Mehmet Çınar
2.Volkan Düzgün
3.Mehmet Yaman

 

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