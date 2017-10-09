Halkbanklı bayanlar yenilgi ile başladı
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HALKBANKLI BAYANLAR YENİLGİ İLE BAŞLADI

Halkbanklı bayanlar yenilgi ile başladı

Çanakkale Belediyespor tarafından düzenlenen Barış Turnuvası ilk gün maçları ile başladı. Halkbank Bayan Voleybol Takımı, ilk maçında Nilüfer Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

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Çanakkale Belediyespor tarafından düzenlenen Barış Turnuvası ilk gün maçları ile başladı. Halkbank Bayan Voleybol Takımı, ilk maçında Nilüfer Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

Takımın önemli yıldızları Wilma Salas ve Tutku Burcu Yüzgenç’in sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği, 1 saat 53 dakika süren  müsabakanın setleri 20-25, 17-25, 29-27, 25-16, 5-15 sona erdi. Başkent ekibinde Ramirez 23, Rachel 20, Fulden Ural da  13 salı ile oynadı. Nilüfer Belediye’de ise Birgül 21, Ceyda 20, Buus 17 sayılık katkı yaptı.

Halkbank, Barış Turnuvası’nın ikinci gününde yarın (10 Ekim, Salı) Fenerbahçe ile ekarşı karşıya gelecek.

 

 

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