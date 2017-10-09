HALKBANKLI BAYANLAR YENİLGİ İLE BAŞLADI

Çanakkale Belediyespor tarafından düzenlenen Barış Turnuvası ilk gün maçları ile başladı. Halkbank Bayan Voleybol Takımı, ilk maçında Nilüfer Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

Takımın önemli yıldızları Wilma Salas ve Tutku Burcu Yüzgenç’in sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği, 1 saat 53 dakika süren müsabakanın setleri 20-25, 17-25, 29-27, 25-16, 5-15 sona erdi. Başkent ekibinde Ramirez 23, Rachel 20, Fulden Ural da 13 salı ile oynadı. Nilüfer Belediye’de ise Birgül 21, Ceyda 20, Buus 17 sayılık katkı yaptı.

Halkbank, Barış Turnuvası’nın ikinci gününde yarın (10 Ekim, Salı) Fenerbahçe ile ekarşı karşıya gelecek.