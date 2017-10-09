ŞANLIURFA K.BEL. 4 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 1

Şanlıurfa K.Bel. 4 - Elaziz Belediyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 7. haftasında Şanlıurfa K.Bel. ile Elaziz Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfa K.Bel. 4-1 kazandı.
Şanlıurfa K.Bel.: Fehmi Karakeçili, Gökhan Şahin, Fatih Sandallı, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Sayan, Metehan Andaç Özlü (89' Mehmet Doğan), Bilal Şeflek, Berkay Polat, Alican Tez (66' Muhammet Can Öztürk), Ahmet Buğrahan Tuncay (46' Mehmet Eksik), Ömer Faruk Ermeç
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Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Volkan Çekiç, İsmail Türkaslan, Onur Anıl, Abdulsamed Tunçay, Çağlayan Alpsatan, Adnan Kızılgöz, Nihat Apaydın, Okan Sarı, Volkan Serim, Ekrem Aydemir (70' Muhammet Ali Aydın)
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Goller: DK 13: Fatih Sandallı (Şanlıurfa K.Bel.), DK 15: Metehan Andaç Özlü (Şanlıurfa K.Bel.), DK 28: Alican Tez (Şanlıurfa K.Bel.), DK 69: Metehan Andaç Özlü (Şanlıurfa K.Bel.), DK 88: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor)
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