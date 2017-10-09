GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ BAŞLIYOR

Yenimahalle Belediyesi, gençler ve Başkentli sporcular için dev bir yatırıma imza attı. Ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende sevilen sanatçı Koray Avcı da en güzel şarkılarını Yenimahalleliler için söyledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'nın örnek ilçesiyiz

Olimpik yüzme havuzları, dört dörtlük spor tesisleriyle ilçeyi sporun Başkenti haline getirdiklerini ve Yenimahalle’ye muhteşem bir kompleks daha kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Başkan Yaşar, Yenimahalle'nin spor alanında Ankara'nın örnek ilçesi olduğunu söyledi.

Yaşar “Yenimahalle’ye tam donanımlı pek çok spor tesisi kazandırdık. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız istifade ediyor. İlçemizde 3 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve spor tesisimiz var ve hızla yenileri yükseliyor. Şentepe bölgesine 4'üncü yarı olimpik yüzme havuzumuzu inşa ediyoruz. Diğer yandan ilçemizde FIFA standartlarında iki sahamız var. İlçeye kazandırdığımız spor tesisleri çoğu büyükşehirde yok. Biz Yenimahallelilerin spor yapmasını, gençlerin sporu sevmesini, ilçemizde milli sporcular yetişmesini istiyoruz. Bugün temelini attığımız bu spor kompleksi de prestij projemiz olacak” dedi.

Spor kompleksinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılacağını müjdeleyen Yaşar, Spor Federasyonu Başkanları ve protokol üyeleri ile birlikte konfetiler eşliğinde butona basarak tesisin temelini attı.

Koray Avcı Yenimahalleliler için söyledi

Son dönemin popüler sanatçılarından Koray Avcı da Yenimahalleli sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Seslendirdiği şarkıların yanı sıra sevilen şiir ve hikayelerini de sahneye taşıyan Avcı, en yeni parçalarını da sevenlerinin beğenisine sundu. Avcı, yoğun yağmur altında alanı terk etmeyen Yenimahallelilerden sahne performansı, güçlü ve samimi yorumu ile bütün şarkılara eşlik eden hayranlarından tam not aldı.

Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak

Yunus Emre Mahallesi’nde 6 bin 270 metrekarelik alan üzerine, 14 bin 850 metrekare kapalı alan olarak inşaa edilecek tesis, 3 bin seyirci kapasiteli olacak ve içerisinde olimpik basketbol, hentbol, voleybol, fitness, seminer, antrenman salonları, soyunma odaları, kulüp odaları, basın locaları ve 104 araçlık kapalı otoparkı ile Yenimahallelilere hizmet verecek.

Aynı zamanda inşaatı tamamlandığında ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek olan spor kompleksi, modern görünüşü, dikkat çekici mimarisi, dev kafeterya bahçesi ve yürüyüş yollarıyla da adından söz ettirecek.