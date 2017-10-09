Dİ BÜYÜKÇEKMECE EVİNDE GALİP

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 71-64 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Boothe ve Metecan Birsen'in skorer oyunuyla 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 7-17. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen konuk ekip, ilk çeyreği 24-14 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Merthan Mutlu, Stojanovski ve Burak Can Yıldızlı'nın kaydettiği basketlerle başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 14. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 22-28. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Sakarya temsilcisi devre arasına 37-35 önde girdi.

Maçın ikinci yarısında Walker'ın pota altından, Moldoveanu'nun ise üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle giren ev sahibi ekip, 23. dakikada ilk defa önce geçti: 42-41. Çeyreğin kalan bölümünde Metecan Birsen ve Jones'un kaydettiği basketlerle yeniden öne geçen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna da 52-49 üstün gitti.

Oldukça çekişmeli geçen son çeyrekte, Walker ve Wright'ın skorer oyunuyla farkı açan Demir İnşaat Büyükçekmece salondan 71-64 galip ayrıldı.

Demir İnşaat Büyükçekmece: 71 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 64

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 18, Melih Yıldız, Wright 16, Moldoveanu 10, Kairys, Stojanovski 7, Simpson 8, Burak Can Yıldızlı 4, Merthan Mutlu 8

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 7, Harris 11, Metecan Birsen 11, Boothe 9, Fall 9, Jankovic, Can Korkmaz 2, Kerem Gönlüm, Pryor 8, Mehmet Özdoğan 3, Doğukan Şanlı 4

1. Periyot: 14-24

Devre: 35-37

3. Periyot: 49-52

Beş faulle çıkanlar: 36.43 Harris, 37.38 Jones (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 71-64 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, lige galibiyetle başlamanın kendileri adına önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıvgın, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Sezonun ilk maçı olmasının gerginliği vardı. Lige galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda oynanan maçlarda savunma sıkıntımız vardı. Bugün savunmada daha agresif bir basketbol oynadık. Yeni bir takımız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Daha iyi olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak ise Demir İnşaat Büyükçekmece'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "İki iyi oyuncumuz 5 faul aldıktan sonra cok ciddi sıkıntı çektik. Rakibimizden çok fazla faul yaptık ve serbest atış verdik. Bunlar da bizim avantajlarımızı kaybetmemizde etkili oldu. Genç bir takımız ve ligde yeniyiz. Önümüzdeki hafta bunu telafi edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.