Kaf-Kaf, Anadolu Efes'i evine boş gönderdi
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KAF-KAF, ANADOLU EFES'İ EVİNE BOŞ GÖNDERDİ

Kaf-Kaf, Anadolu Efes'i evine boş gönderdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Anadolu Efes'i 92-85 mağlup etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Anadolu Efes'i 92-85 mağlup etti.

Karşılaşmaya Jones ve Waters'ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakika içinde farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 12-5. Egemen Güven'in basketiyle son 4 dakikaya 18-10 önde giren ev sahibi ekip, aradaki farkı 11 sayıya (26-15) kadar çıkardığı ilk periyodu 28-19 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Kennedy'nin basketleriyle farkı 12 sayıya (36-24) yükselten ev sahibi ekip, devrenin son 4 dakikasına da 42-32 önde girdi. Savunmada etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 2 dakika kala farkı 16 sayıya çıkardı: 51-35. Yeşil-kırmızılı ekip devreyi 54-40 galip bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyotta 25. dakikayı 63-53 önde geçen Pınar Karşıyaka, üstünlüğü koruduğu periyotta Wood ve Jones'la üst üste basketler üreten ev sahibi ekip, 28. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 73-55. Pınar Karşıyaka, periyodu 75-63 önde tamamladı.

İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı son periyodun başında üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 34. dakikayı 78-68 önde geçti. Ledo'nun sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, bitime 3 dakika 30 saniye kala Stimac'ın basketiyle farkı 6 sayıya kadar indirdi: 83-77.

Anadolu Efes, Ledo'nun sayılarıyla bitime 27 saniye kala farkı 4 sayıya (89-85) indirmesine rağmen Pınar Karşıyaka müsabakadan 92-85 galip ayrıldı.

 

Pınar Karşıyaka: 92 - Anadolu Efes: 85

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

 

Pınar Karşıyaka: Waters 18, Wood 14, Erdi Gülaslan, Jones 22, Egemen Güven 8, Berk Uğurlu, Metin Türen 4, Kennedy 26, Alp Karahan, Görkem Doğan

 

Anadolu Efes: Mc Collum 28, Doğuş Balbay, Ledo 11, Brown 11, Stimac 24, Onuralp Bitim, Motum 9, Adams 2

1. periyot: 28-19

Devre: 54-40

3. periyot: 75-63

 

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