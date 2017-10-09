MİLLİLER FİNLANDİYA DEPLASMANINDA

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.

Eskişehir'de, İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, Finlandiya ile grup maçlarını tamamlayacak.

Gruptaki diğer maçlarda ise yarın TSİ 21.45'te Ukrayna-Hırvatistan ve İzlanda-Kosova karşılaşmaları oynanacak.

4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımın, Finlandiya ile oynayacağı maç öncesinde 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıkları, Caner Erkin ise sarı kart cezası nedeniyle Finlandiya kafilesinde yer almadı.

Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 10. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P İzlanda 9 6 1 2 14 7 7 19 Hırvatistan 9 5 2 2 13 4 9 17 Ukrayna 9 5 2 2 13 7 6 17 Türkiye 9 4 2 3 12 11 1 14 Finlandiya 9 2 2 5 7 11 -4 8 Kosova 9 0 1 8 3 22 -19 1



Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

15. randevu

İki ülke A milli futbol takımları arasında 6'sı Finlandiya, 6'sı Türkiye, 2'si de tarafsız sahada yapılan toplam 14 maçtan 6'sını Finlandiya, 5'ini Türkiye kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin toplam 22 golüne, Finlandiya 20 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Finlandiya, ilk maçlarını 1924'te, son müsabakalarını ise geride kalan mart ayında yaptı. İki ülke arasında 24 Mart 2017 tarihinde Antalya'da oynanan karşılaşmayı milli takım, Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Finlandiya'da 7. maç

A Milli Takım, Finlandiya ile deplasmanda 7. maçına çıkacak.

İki ülke takımları arasında Finlandiya'da yapılan 6 karşılaşmada, ay-yıldızlı ekip, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Türkiye, 5'i Helsinki, 1'i Tampere şehrinde oynanan mücadelelerde 11 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Türkiye'de oynadığı 6 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Finlandiya maçları

Türkiye ile Finlandiya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 17.06.1924 Helsinki Özel 4-2 25.08.1976 Helsinki Özel 1-2 06.04.1977 Ankara Özel 1-2 31.10.1984 Antalya Dünya Kupası Eleme Grubu 1-2 25.09.1985 Tampere Dünya Kupası Eleme Grubu 0-1 12.02.1992 Adana Özel 1-1 04.10.1995 Helsinki Özel 0-0 02.06.1996 Helsinki Özel 2-1 12.02.1997 Denizli Özel 1-1 14.10.1998 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1-3 05.06.1999 Helsinki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 4-2 29.05.2008 Duisburg Özel 2-0 26.05.2012 Salzburg Özel 2-3 24.03.2017 Antalya Dünya Kupası Eleme Grubu 2-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.