HALKBANK İSTANBUL’DAN PUANSIZ DÖNÜYOR

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Mehmet Gül

İstanbul B.Ş. Bld.: Murat, Burak, Özkan, Serhat, Tuia, İbrahim, Nuri-Erdem (L), Görkem, Caner

Halkbank ANKARA: Mustafa, Lucas, Emre, Hernandez, Petric, Faik Samed, Hasan-Alperay (L), Abdullah, Raydel

Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-22

Süre: 113 (26, 27, 29, 31)

Efeler Voleybol Ligi’nin üçüncü haftasında, İstanbul’da oynanan karşılaşmada Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu. Başkent ekibi, dördüncü haftada 15 Ekim Pazar günü deplasmanda

Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Maç boyunca evsahibi İstanbul Büyükşehir Belediye hücumda ve defansta silahlarını daha efektif kullandı. Organizasyonunu bir türlü kuramayan Halkbank, üçüncü set dışında oyun üstünlüğünü ele geçiremedi. Takımın itici gücü Burutay’ın rahatsızlığı nedeniyle forma giyemediği müsabakada, pasör Raydel’i sadece son sette sahaya sokabilen Halkbank oyunda dengeyi kurdu. Buna karşılık basit hatalarla seti 25-23, maçı da 3-1

kaybetti. Başkent ekibi bu sonuçla dördüncü maçında ikinci yenilgisini almış oldu.