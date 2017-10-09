Osmanlıspor yüksek tempoda çalıştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR YÜKSEK TEMPODA ÇALIŞTI

Osmanlıspor yüksek tempoda çalıştı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Bursaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Başkent ekibi, Antalya’da yaptığı kampın dördüncü gününde yüksek tempoda çalıştı.

170 Okunma

 

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Bursaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Başkent ekibi, Antalya’da yaptığı kampın dördüncü gününde yüksek tempoda çalıştı.

 

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da kampa girerek değerlendiren Başkent ekibi, kampın dördüncü gününde yüksek tempolu antrenman yaptı. Milli maç arasının ardından ligin 8. haftasında deplasmanda Bursaspor’la karşılaşacak olan Mor-Sarılılar, Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Sentido Zeynep Resort otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık olarak 2 saat sürdü. Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda 3 takım halinde pas çalışmasına geçildi. Pas çalışmasının ardından 1’e 1 ve 2’ye 2 hücum ve savunma çalışması yapan oyuncular, 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Pinto, Sokol ve ülkesinin milli takımında bulunan Avdija Vrsajevic katılmadı.  

 
 
ETİKETLER #Osmanlıspor
Osmanlıspor; Sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı!
Başkent ekibi testten geçti
Osmanlıspor, Antalya'da çalışıyor...
Osmanlıspor, iki günlük iznin ardından topbaşı yaptı!
Osmanlıspor - Kasımpaşa maçı ardından
Osmanlıspor ilk 3 puanına kavuştu!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿