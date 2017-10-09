OSMANLISPOR YÜKSEK TEMPODA ÇALIŞTI

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da kampa girerek değerlendiren Başkent ekibi, kampın dördüncü gününde yüksek tempolu antrenman yaptı. Milli maç arasının ardından ligin 8. haftasında deplasmanda Bursaspor’la karşılaşacak olan Mor-Sarılılar, Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Sentido Zeynep Resort otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık olarak 2 saat sürdü. Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda 3 takım halinde pas çalışmasına geçildi. Pas çalışmasının ardından 1’e 1 ve 2’ye 2 hücum ve savunma çalışması yapan oyuncular, 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Pinto, Sokol ve ülkesinin milli takımında bulunan Avdija Vrsajevic katılmadı.