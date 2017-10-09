ZİRAAT BANKASI FIRTINASI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Efeler Ligi’nde dördüncü hafta mücadelesinde Ziraat Bankası evinde Galatasaray’ı konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-21, 25-23, 25-17 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı. Başkent temsilcisi ligin 4. haftasını da galip tamamlayarak puanını 12’ye yükseltti.
SALON: Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Çetin Ok
SETLER: 25-21, 25-23, 25-17
SÜRE: 1 saat 18 dakika
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin (Serkan Kılıç (L), Vefa Yılmaz, Sabit Karaağaç)
GALATASARAY: Teodor Todorov, Akhrem Aleh, Hüseyin Koç, Emin Gök, Daudi Okello, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu (L), Melih Sırtaca, Ufuk Minici, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak)