ELEMELERDE 5. GÜN PROGRAMI

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftasında, 9 Ekim Pazartesi günü 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.
Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, I Grubu mücadelesinde Finlandiya ile deplasmanda karşılaşacak. Grubun diğer maçlarında İzlanda-Kosova ve Ukrayna-Hırvatistan maçları oynanacak. İspanya'nın İsrail deplasmanına çıkacağı G Grubu'nda, İtalya ise Arnavutluk'a konuk olacak.
Gruplarda 9 Ekim Pazartesi günü tamamı TSİ 21.45'te oynanacak maçların programı şöyle:
D Grubu:
Moldova-Avusturya
Sırbistan-Gürcistan
Galler-İrlanda Cumhuriyeti
G Grubu:
Makedonya-Liechtenstein
İsrail-İspanya
Arnavutluk-İtalya
I Grubu:
İzlanda-Kosova
Finlandiya-Türkiye
Ukrayna-Hırvatistan