Elemelerde 5. gün programı
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ELEMELERDE 5. GÜN PROGRAMI

Elemelerde 5. gün programı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftasında, 9 Ekim Pazartesi günü 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftasında, 9 Ekim Pazartesi günü 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, I Grubu mücadelesinde Finlandiya ile deplasmanda karşılaşacak. Grubun diğer maçlarında İzlanda-Kosova ve Ukrayna-Hırvatistan maçları oynanacak. İspanya'nın İsrail deplasmanına çıkacağı G Grubu'nda, İtalya ise Arnavutluk'a konuk olacak.

Gruplarda 9 Ekim Pazartesi günü tamamı TSİ 21.45'te oynanacak maçların programı şöyle:

D Grubu:

Moldova-Avusturya

Sırbistan-Gürcistan

Galler-İrlanda Cumhuriyeti

G Grubu:

Makedonya-Liechtenstein

İsrail-İspanya

Arnavutluk-İtalya

I Grubu:

İzlanda-Kosova

Finlandiya-Türkiye

Ukrayna-Hırvatistan

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