BEŞİKTAŞ'TAN MİLLİLERE BÜYÜK JEST

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta 20 gün sürmesi beklenen kapsamlı bakım çalışması planladıklarını ancak Ampute Milli Futbol Takımı'ndan gelen talebe kayıtsız kalamadıklarını belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ın daha önce planlanan zemin çalışmalarına ara verilerek ay-yıldızlıların finale yükselmesi halinde son maçını statlarında oynayabileceğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, stadyumdaki bakım durumunun Türkiye Futbol Federasyonu ile de paylaşıldığı belirtilerek, "Ampute Futbol Milli Takımımızın EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde son dünya kupasının sahibi Rusya'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Ampute Milli Takımımız oyuncularından Gazi Osman Çakmak'ın yayıncı kuruluşa "Finali Vodafone Park'ta oynamak istiyoruz" sözleri ülkemizin her ferdi gibi bizi de duygulandırmış, derinden etkilemiştir." denildi.

Açıklamada, bugün oynanacak yarı final maçı öncesinde ay-yıldızlı takıma moral olması için Vodafone Park'ın Ampute Milli Futbol Takımı için hazırlanacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu bugün yarı final karşılaşmasına çıkmadan önce hem Ampute Milli Takımımıza final yolunda yeni bir moral ve motivasyon kaynağı hem de 'Türkiye'nin mutluluk merkezi' olan Vodafone Park'ın yeni bir milli zafere ev sahipliği etmesi hayaliyle devam eden zemin bakım çalışmasını yarıda keserek, finale yükseleceğine tüm kalbimizle inandığımız Ampute Milli Takımımızın son karşılaşmasını yapması için hazırlanması kararı almıştır. Millilerimize bugün oynayacakları yarı final karşılaşmasında başarılar diler, finale yükseldikleri takdirde Vodafone Park'ta oynanacak final karşılaşmasında büyük Beşiktaş ailesi olarak tüm kalbimizle ve gururla yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."