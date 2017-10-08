FIBA'dan maç takvimi açıklaması
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FIBA'DAN MAÇ TAKVİMİ AÇIKLAMASI

FIBA'dan maç takvimi açıklaması

FIBA, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile THY Avrupa Ligi'nin maç programının çakışması konusunda açıklamada bulundu.

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FIBA, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile THY Avrupa Ligi'nin maç programının çakışması konusunda açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Avrupa Ligi Ticari Varlığı'nın (ECA) THY Avrupa Ligi takvimindeki iki maçı değiştirmeme kararından dolayı FIBA'nın hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.

Çoğunluk tarafından mantıklı ve pratik kabul edilen çözüm üretildiği ve maçların günü değiştirilerek çözüme ulaşma adına adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Küçük bir düzenleme, ECA'nın 2015'te açıklanan 2019 Dünya Kupası Elemeleri günlerini göz ardı ederek oluşturduğu takvim krizini çözecekti." ifadesi kullanıldı.

Maç takvimi sorununu oyuncular, kulüpler, milli takımlar ve taraftarlar açısından pozitif bir şekilde çözme adına altın bir fırsatın kaçtığı vurgulanan açıklamada, "Bu karar, ECA'nın sadece birkaç kulübün çıkarlarına odaklandığını, hem daha geniş bir basketbol ailesini hem de Avrupa’da sporun gelişimini göz ardı ettiğini ve milli takımlara da saldırdığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası elemeleri kasım ayında başlayacak.

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