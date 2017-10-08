Ali Aydın, Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırdı
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ALİ AYDIN, TÜRKİYE'YE OLİMPİYAT KOTASI KAZANDIRDI

Ali Aydın, Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırdı

Dünya Gençler ve Yıldızlar Okçuluk Şampiyonası'nda Ali Aydın 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için Türkiye'ye kota kazandırdı.

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Dünya Gençler ve Yıldızlar Okçuluk Şampiyonası'nda Ali Aydın 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için Türkiye'ye kota kazandırdı.

Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Arjantin'de düzenlenen kota mücadelesini Ali Aydın 5. sırada tamamladı. Milli okçu bu başarısıyla 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin kota hakkı elde etmesini sağladı.

Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları, Buenos Aires'te 6-18 Ekim 2018'de 206 ülkeden 15-18 yaş aralığındaki sporcuların katılımı ile düzenlenecek.

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