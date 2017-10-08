LUCESCU'DAN MİLLİ TAKIMLA İLGİLİ FLAŞ SÖZLER

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki 10. ve son maçında deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, bu müsabakanın ardından daha güçlü bir milli takım oluşturmak için çalışmaya başlayacaklarını söyledi. "İzlanda maçını kazanamadık çok yazık" ifadesini kullanan Lucescu, milli takımla ilgili eleştirilere değindi. Lucescu, "Milli takım oyuncuları kendi kulüplerinde çok önemli yerde olmalı. Yabacıların üstlerine çıksınlar. Onlardan daha önemli olsunlar. Yoksa milli takımı kurmak çok zor olacaktır. Benim Türk futboluna büyük güvenim var. Ersun Yanal ve Şenol Güneş ile rekorlarımız var. Ancak şimdi bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir kulüp söyleyin. Bu çok zor" dedi.

Lucescu, karşılaşmanın oynanacağı Veritas Stadı'nda düzenlenen ve milli futbolcu Cenk Tosun'un da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, İzlanda'ya yenildikleri için çok üzgün olduklarını ancak Dünya Kupası'na gidemememin tek suçlusunun milli takım olmadığını kaydetti.

"Bu milli takım hatası değil, kulüplerin hatası"

Türk futbolcuların kulüplerinde çok az oynadıklarının altını çizen Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Oynamayan veya az oynayan oyunculardan oluşan bir gruptan iyi bir ekip kurmak kolay değil. Hedefim milli takımda oynayabilecek Türk futbolcuları, kendi kulüplerinde daha fazla oynamaya zorlamak olacak. Daha iyi bir ekip kurmak istiyorum. Yurt dışında oynayan oyuncularımız da umarım kendi takımlarında ilk 11'de oynarlar. Tabii ki bunlar milli takıma iyi bir dönüş sağlayacaktır. Yetenekli genç Türk futbolcular, yurt dışına erken çıkmamalı. Türkiye'deki büyük takımlarda kendilerini gösterip daha sonra yurt dışına gitmeliler. Yurt dışına gidip oynayamamak amaç olmamalı. Bu milli takım hatası değil, kulüplerin hatası. Aynı durumda olmaya devam ederse milli takımda oynayacak oyuncuyu bulmak zor olacak."

"2-3 takımda oynayan bir milli takım yaratamıyoruz"

Milli takımda, futbolcularla çalışmak için çok kısa bir süresi olduğunu hatırlatan Lucescu, "Milli takıma gelen oyuncuların kendi takımlarında oynamaları gerek. 15 farklı kulüpte oynayan futbolculardan kurulu bir ekibimiz var. 2-3 ekipte oynayan bir milli takım yapamıyoruz. Bu da zorluk oluşturuyor. Zamanla çok iyi bir ekip kuracağımıza eminim. Bana üç oyuncu alabileceğim bir futbol kulübü söyleyin. Çok zor. Bu yüzden sorumluluk yalnızca milli takımda değil. Futbolcularla çalıştığım iki günde, oyuncuları geri kazanacağım, eski maçı analiz edeceğim, yeni maça hazırlayacağım, baskı büyük ama zaman yok." şeklinde konuştu.

"Daha iyi bir milli takım oluşturmak için önümüzde 1 senemiz var"

Daha iyi bir milli takım oluşturmak için Türk teknik adamların da kendisine destek olması gerektiğini vurgulayan Mircea Lucescu, şunları söyledi:

"Daha güçlü bir ekip kurmak istiyoruz. Çünkü hayat devam ediyor. Önümüzde 1 senemiz var. UEFA Uluslar Ligi başlayacak. Daha kuvvetli bir ekip kurup bu turnuvalara hazırlanacağız. Türk antrenörlerinin de Türk Milli Takımı'na oyuncu yetiştirmek gibi bir misyonu olmalı. Bu bir mecburiyet. Milli takım oyuncularına, oynamaları için yardımcı olmaları gerek. Onlara güven aşılamaları lazım aksi halde işler kolay olmayacak."

"Bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir kulüp söyleyin!"

Rumen çalıştırıcı, "Türk oyuncuların kalitesine büyük güvenim var. Sahada her şeylerini veren çok iyi oyuncu grubu bulunuyor. Türk oyuncular, yabancıların üstünde performans sergilemeli. Yoksa güçlü bir milli takımı kurmak çok zor olacaktır. Türk futbolu ile ilgili tecrübem var. Ersun ve Şenol'la birlikte rekorlarımız var. Ancak şimdi bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir kulüp söyleyin! Bu çok zor" diye konuştu.

"Önümüzde önemli bir maçımız var"

Lucescu, Finlandiya maçından sonra gelecek planlarıyla ilgili daha detaylı konuşmanın doğru olacağını aktararak, "Şimdi her şeyden önce önümüzdeki maçı oynamamız lazım. Bu maçı oynamadan bir şey söylemek olmaz. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Son 3 maçında 7 puan alan, fizik olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İzlanda ekibinin tamamen aynısı diyebilirim. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Yarın kadroda birkaç şeyi değiştereceğiz tabiİ iki gün arayla buradaki saha ve hava koşullarına bakmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İzlanda maçını basit bir şekilde kaybettik"

İzlanda maçında üç büyük hata yaptıklarını ve üç gol yediklerini belirten Mircea Lucescu, "Maçı kazanamadık ve çok yazık oldu. Basit bir şekilde kaybettik. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra takımım kendine olan güvenini kaybetti. Aslında ilk 30 dakika oyunu domine ettik ama sonra kaybedilen bir oyun oldu. Oyuncularım gerçekten çok üzüldüler ama hayat devam ediyor. İzlanda'ya karşı kaybederken oyun organizasyonun, atletik kapasitenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Şansa kaybetmedik. Bizden 8 kilometre fazla koştular ve sprint attılar. Hırvatistan maçının aynısını oynayamadığımız için üzgünüz ama bu profesyonel hayatın bir parçası." ifadelerini kullandı.

Geçmişi konuşmanın bir anlamı olmadığını sözlerine ekleyen Lucescu, "Geri dönmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tabii ki kayıp büyük üzüntü oluşturdu ama yarın çok önemli bir başka maçımız var. Finlandiyalı oyunculara büyük saygımız var ama biz de umut ediyorum ki yenildiğimiz maçtan sonra iyi bir reaksiyon göstereceğiz. Umarım bir önceki maçta yaptığımız hataları tekrar etmeyiz." diye konuştu.

"Serdar ilk gün antrenman yaptı, ertesi gün yapmadı"

Lucescu, Serdar Aziz'in neden kadrodan çıkarıldığı yönündeki bir soruya ise, şu yanıtı verdi:

"Serdar kendi takımında oynadı doğru, milli takımda ilk gün antrenman yaptı ama ertesi gün yapmadı. Tolga, Ukrayna maçından sonra 'Sakatım.' dedi. Türk futbolu için önemli bir oyuncuydu. Doktoru ile konuştum, 'Bir aya ihtiyacı var yoksa sürekli nüksedecek ve ameliyata doğru gidecek sakatlığı var.' dedi. Milli takım için Tolga'yı çağırmadım çünkü bu tür minik detaylar var. Bu detaylara girmeye gerek yok."

Cenk Tosun: "Çok üzgünüz"

Milli futbolcu Cenk Tosun da İzlanda karşısında 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetmelerinden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Kendilerinden olan büyük beklentileri karşılayamadıklarını belirten Cenk, "Beklentiler büyük olunca üzüntü de büyük oluyor. Hepimiz Dünya Kupası'na gitmeyi çok istedik. Çünkü Dünya Kupası dünyanın en büyük turnuvası. Bence İzlanda karşısında ilk yarım saat maçı domine ettik, iyi oynadık. Belki orada bir gol atsaydık, maç çok farklı olabilirdi. Ancak istediğimiz gibi olmadı. Türk halkının beklentilerini karşılayamadığımız için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ı yendikten sonra Dünya Kupası'na gitmek için umutlandıklarını vurgulayan milli futbolcu, "Dünya Kupası'na gitmeyi çok istedik. Hırvatistan'ı yendikten sonra çok büyük umutlarla son iki maça girdik ama istediğimiz gibi olmadı. Takımımızın çoğu genç olduğu için inşallah ilerideki dünya kupalarını göreceklerdir. 2018'i unutup, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni düşünmek zorundayız." şeklinde görüş belirtti.