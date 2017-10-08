Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya talip
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ARSENAL, YUSUF YAZICI'YA TALİP

Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya talip

Arsenal, Yusuf Yazıcı'yı renklerine katmak istiyor. İngiliz ekip Genç yıldız için Trabzonspor'a bonservis olarak 10 milyon Avro teklif etti. 

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Arsenal, Yusuf Yazıcı'yı renklerine katmak istiyor. İngiliz ekip Genç yıldız için Trabzonspor'a bonservis olarak 10 milyon Avro teklif etti. 

Trabzonspor'un yeni yıldızı Yusuf Yazıcı'ya Ada'dan teklif geldiği iddia edildi. Habertürk'ün haberine göre, genç futbolcu için Premier Lig devi Arsenal, bordo-mavili yönetimin kapısını çaldı.

Kesenin ağzını açan İngilizler, “Yusuf için bonservis olarak 10 milyon Avro ödeyelim. Ayrıca size Wilshere’i da verelim” teklifini yaptı.

Sezon başında Wilshere için Arsenal’le anlaşamayan Muharrem Usta'nın bu teklifi düşünmeye başladığı belirtildi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da Wilshere’in kadroya katılmasını ısrarla istediği bildirildi.

Arsenal, daha önce de Yusuf için teklifte bulunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.  

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