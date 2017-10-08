Bakan Bak, Vodafone Park için devrede
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BAKAN BAK, VODAFONE PARK İÇİN DEVREDE

Bakan Bak, Vodafone Park için devrede

Türkiye'nin, 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale kalması halinde maçın Vodafone Park'ta oynanması için uluslararası federasyonla program değişikliği konusunda görüşülmesi talimatı verildi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin, 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale kalması halinde maçın Vodafone Park'ta oynanması için uluslararası federasyonla program değişikliği konusunda görüşülmesi talimatını verdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bak, şampiyonada yarı finale yükselen Ampute Milli Futbol Takımı'ndan gelen talebe kayıtsız kalmadı.

Ay-yıldızlı oyunculardan Gazi Osman Çakmak'ın yaptığı, "Finali Vodafone Park'ta oynamak istiyoruz." açıklamasının ardından Bakan Bak, devreye girdi.

Bak, sosyal medyada da destek bulan bu istek üzerine, Ampute Milli Futbol Takımı'nın finale kalması halinde maçın Vodafone Park'ta oynanması için uluslararası federasyonla program değişikliği konusunda görüşülmesi talimatını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen millileri sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

Beşiktaş Kulübü, ay-yıldızlılara finale yükselmeleri durumunda, önceden planlanan zemin çalışmalarına rağmen Vodafone Park'ın kapılarını açma kararı almıştı.

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