BAKAN BAK'TAN MİLLİ TEKVANDOCULARA TEBRİK TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Eylül Koca ve Zeynel Fırat Tanrıverdi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Macaristan'da devam eden şampiyonada altın madalya elde eden Fatma Eylül Koca (kızlar 37 kilo) ve Zeynel Fırat Tanrıverdi (erkekler 41 kilo) ile telefonda görüşen Bakan Bak, milli sporcuları başarılarından ötürü kutladı.

Bakan Bak, ayrıca şampiyonada bronz madalya alan Esma Nur Ersoy (kızlar 47 kilo) ve Ömer Yasin Orhan (erkekler 49 kilo) için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Esma Nur Ersoy ile Ömer Yasin Orhan'ı kutluyorum. Genç sporcularımız, uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor. Elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, devam eden Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."