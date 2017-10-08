Yeşilgiresun Belediye galibiyetle başladı
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YEŞİLGİRESUN BELEDİYE GALİBİYETLE BAŞLADI

Yeşilgiresun Belediye galibiyetle başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Muratbey Uşak'ı 64-61 yendi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Muratbey Uşak'ı 64-61 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine oranla daha organize bir oyun sergileyen konuk ekip, periyodu 21-15 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunda Yeşilgiresun Belediyespor, Enes Berkay Taşkıran'ın sayısıyla 16. dakikada farkı 1'e (22-23) indirdi. Çeyreğin kalan bölümünde skordaki üstünlüğünü koruyan Muratbey Uşak, soyunma odasına 31-27 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 22. dakikada Boynton'un sayısıyla maçta ilk kez öne geçti: 34-33. Periyodun son bölümünde Tayfun Erülkü'nün serbest atışlardan bulduğu sayılarla skorda yeniden öne geçen konuk ekip, final çeyreğine 42-40 önde girdi.

Son periyotta Yeşilgiresun Belediyespor, James'in sayısıyla 32. dakikada skoru 44-42'ye getirerek yeniden öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 64-61 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, Yeşilgiresun Belediyespor'da 18 sayı üreten Boynton oldu. Ev sahibi ekipte James de 17 sayı kaydetti.

Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Yeşilgiresun Belediyespor: Boynton 18, James 17, Enes Berkay Taşkıran 12, Efe Beşok, Nikolov, Gagic 8, Dusan Cantekin 2, Marinkovic 7, Erkan Yılmaz

Muratbey Uşak: Hamilton 10, Mutlu Akpınar 6, Şafak Edge 3, Dorsey 5, Mutlu Demir, Tayfun Erülkü 2, Markota 10, Miles 13, Miller 12

1. Periyot: 15-21

Devre: 27-31

3. Periyot: 40-42

Beş faulle çıkan: 39.54 Miles (Muratbey Uşak)

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