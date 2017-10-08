YEŞİLGİRESUN BELEDİYE GALİBİYETLE BAŞLADI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Muratbey Uşak'ı 64-61 yendi.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine oranla daha organize bir oyun sergileyen konuk ekip, periyodu 21-15 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyodunda Yeşilgiresun Belediyespor, Enes Berkay Taşkıran'ın sayısıyla 16. dakikada farkı 1'e (22-23) indirdi. Çeyreğin kalan bölümünde skordaki üstünlüğünü koruyan Muratbey Uşak, soyunma odasına 31-27 önde gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 22. dakikada Boynton'un sayısıyla maçta ilk kez öne geçti: 34-33. Periyodun son bölümünde Tayfun Erülkü'nün serbest atışlardan bulduğu sayılarla skorda yeniden öne geçen konuk ekip, final çeyreğine 42-40 önde girdi.
Son periyotta Yeşilgiresun Belediyespor, James'in sayısıyla 32. dakikada skoru 44-42'ye getirerek yeniden öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 64-61 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, Yeşilgiresun Belediyespor'da 18 sayı üreten Boynton oldu. Ev sahibi ekipte James de 17 sayı kaydetti.
Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Serhat Büker
Yeşilgiresun Belediyespor: Boynton 18, James 17, Enes Berkay Taşkıran 12, Efe Beşok, Nikolov, Gagic 8, Dusan Cantekin 2, Marinkovic 7, Erkan Yılmaz
Muratbey Uşak: Hamilton 10, Mutlu Akpınar 6, Şafak Edge 3, Dorsey 5, Mutlu Demir, Tayfun Erülkü 2, Markota 10, Miles 13, Miller 12
1. Periyot: 15-21
Devre: 27-31
3. Periyot: 40-42
Beş faulle çıkan: 39.54 Miles (Muratbey Uşak)