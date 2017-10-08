Canik Belediye evinde sevindi
﻿
Site İçi Arama
﻿

CANİK BELEDİYE EVİNDE SEVİNDİ

Canik Belediye evinde sevindi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Canik Belediyespor, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 84-72 yendi.

214 Okunma

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Canik Belediyespor, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 84-72 yendi.

Salon: Hasan Doğan Salonu

Hakemler: Turgut Işık, Süleyman Dağder, Ahmet Murat Arıkanlı

Canik Belediyespor: White 21, Begüm Dalgalar 6, Saynur Tozlu, Putnina 22, Murphy 8, Gizem Yavuz 5, Warley 22, Ayşe Pelin Gürçavdı, Saadet Aysu Keksin

İstanbul Üniversitesi: Pop 17, Eylül Minez, Ayşe Okul 8, Gardner 12, Ibekwe 12, İlayda Güner 11, Vanloo 10, Miray Şahin Yıldırım 2

1. Periyot: 28-23

Devre: 50-38

3. Periyot: 68-55

ETİKETLER
Hırvatistan'a son dakika şoku!
Gençler'de, Yenileme Günü
6
Murat Cavcav: "Babamın adını ağzına almasınlar!"
7
"Babasının yetkilerine bir günde ulaşmak istedi!"
Osmanlıspor; Sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı!
1
Gençler'de işler iyi gitmiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿