CANİK BELEDİYE EVİNDE SEVİNDİ

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Canik Belediyespor, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 84-72 yendi.
Salon: Hasan Doğan Salonu
Hakemler: Turgut Işık, Süleyman Dağder, Ahmet Murat Arıkanlı
Canik Belediyespor: White 21, Begüm Dalgalar 6, Saynur Tozlu, Putnina 22, Murphy 8, Gizem Yavuz 5, Warley 22, Ayşe Pelin Gürçavdı, Saadet Aysu Keksin
İstanbul Üniversitesi: Pop 17, Eylül Minez, Ayşe Okul 8, Gardner 12, Ibekwe 12, İlayda Güner 11, Vanloo 10, Miray Şahin Yıldırım 2
1. Periyot: 28-23
Devre: 50-38
3. Periyot: 68-55