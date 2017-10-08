OSMANLISPOR; SABAH KUVVET, AKŞAM TAKTİK ÇALIŞTI!

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da kampa girerek değerlendiren Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Antalya kampında 3 günü geride bırakan Başkent ekibi, günü çift antrenmanla tamamladı. Regnum Otel’de hazırlıklarını sürdüren Mor-Sarılı ekip, sabah, otelin fitness salonunda iki grup halinde, 10 farklı istasyonda kuvvet çalışması yaptı. Akşam saatlerinde ise Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde antrenmana çıkan oyuncular, 1 saat 20 dakika çalıştı.

Topla ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde taktik, şut ve gol organizasyonlarında bulunuldu. Günün ikinci antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Akşam antrenmanına Sokol, Josue ve Pinto katılmadı.