53. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU’NA BRİSASPOR İMZASI

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) İle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-15 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan “53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu”nda Brisasporlu Onur Balkan da milli takımda yer alacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl ilk kez "World Tour" kategorisinde gerçekleştirilecek. 2017'den itibaren Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) bisiklet sporunun en üst düzey kategorisi olan "World Tour" (PRO) kapsamına yükseltilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 53.sü 10 Ekim Salı günü Alanya’dan başlayacak. 6 etap olarak gerçekleştirilecek olan tur, 15 Ekim Pazar günü İstanbul’da tamamlanacak.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turunda, 11 ülkeden 13 takım 6 etapta mücadele edecek. 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda mücadele edecek 8 sporcudan oluşan Milli takımda Brisaspor’dan Onur Balkan da yer alacak. 2017 Türkiye yol şampiyonu olan Onur Balkan, diğer sporculardan farklı olarak ülke şampiyonu forması ile start alacak.

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları aşağıdaki gibidir:

1. Etap: 10 Ekim Salı // Alanya - Kemer // 176.7 km

2. Etap: 11 Ekim Çarşamba // Kumluca - Fethiye // 206 km

3. Etap: 12 Ekim Perşembe // Fethiye - Marmaris // 128.6 km

4. Etap: 13 Ekim Cuma // Marmaris - Selçuk // 205.3 km

5. Etap: 14 Ekim Cumartesi // Selçuk - İzmir // 166 km

6. Etap: 15 Ekim Pazar // İstanbul - İstanbul // 143.7 km