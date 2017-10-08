OZAN TUFAN KAFAYA KOYDU VE EVİNİN GARAJINI...

Fenerbahçe'de özellikle sezon başında kilolarıyla ilgili tepki gören ve yoğun eleştiri alan Ozan Tufan, fit hale gelmek için elinden geleni yapıyor.

Fenerbahçe’de son zamanlarda yükselen performansı ile dikkat çeken Ozan Tufan’ın sırrı açığa çıktı. Genç futbolcu evinin garajını spor salonuna çevirdi ve tek idman yapılan günlerde özel antrenörler eşliğinde çalışmaya başladı. Ozan Tufan, hakkında çıkan troid bezlerindeki problem nedeniyle kilo alıyor, ameliyat olması gerek haberlerini ise yakınlarına yalanladı.

Ozan Tufan’ın şu anda yağ oranlarının çok iyi düzeyde olduğu belirtilirken genç futbolcu yakında çok daha iyi olacağını belirtiyor.