Ozan Tufan kafaya koydu ve evinin garajını...
﻿
Site İçi Arama
﻿

OZAN TUFAN KAFAYA KOYDU VE EVİNİN GARAJINI...

Ozan Tufan kafaya koydu ve evinin garajını...

Fenerbahçe'de özellikle sezon başında kilolarıyla ilgili tepki gören ve yoğun eleştiri alan Ozan Tufan, fit hale gelmek için elinden geleni yapıyor.

950 Okunma

 

Fenerbahçe'de özellikle sezon başında kilolarıyla ilgili tepki gören ve yoğun eleştiri alan Ozan Tufan, fit hale gelmek için elinden geleni yapıyor.

Fenerbahçe’de son zamanlarda yükselen performansı ile dikkat çeken Ozan Tufan’ın sırrı açığa çıktı. Genç futbolcu evinin garajını spor salonuna çevirdi ve tek idman yapılan günlerde özel antrenörler eşliğinde çalışmaya başladı. Ozan Tufan, hakkında çıkan troid bezlerindeki problem nedeniyle kilo alıyor, ameliyat olması gerek haberlerini ise yakınlarına yalanladı.

Ozan Tufan’ın şu anda yağ oranlarının çok iyi düzeyde olduğu belirtilirken genç futbolcu yakında çok daha iyi olacağını belirtiyor.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Gol yeme sıkıntısına çare aranıyor!
Uçakta sessizlik! Aziz Yıldırım...
Uçakta sessizlik! Aziz Yıldırım...
Fenerbahçe, sezona hırçın başladı
Akhisar Bel. 1 - Fenerbahçe 0
Akhisar Bel. - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿