170 milyon Euro'ya Messi Park
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170 MİLYON EURO'YA MESSİ PARK

170 milyon Euro'ya Messi Park

Çin'in Nanjing şehrinde yapımı süren Messi Park'ın 170 milyon Euro'ya mal olacağı, 2020'de kapılarını açacağı, 2023'ten itibaren 4-5 milyon ziyaretçi çekmeye başlayacağı açıklandı

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Çin'in önemli şehirlerinden biri olan Nanjing'de Messi üzerine bir "Tema Park" yapılıyor. Messi Experience Park, 80 bin metrekare alana yayılacak ve toplam 170 milyon Euro'ya mal olacak. Kapılarının 2020'de açılması planlanan parkın 2023'ten başlayarak yılda 4-5 milyon ziyaretçi çekmesi hedefleniyor.

Proje Arjantinli yıldızın markasını pazarlayan şirket LMM (Leo Messi Management), Mediapro ve Çin'den Phoenix U-Art işbirliğinde yürütülüyor. Mediapro Başkanı David Xirau, "Yetkililerin de desteğiyle futbol Çin'de müthiş büyüyen bir potansiyele sahip. Nanjing de ülke futbolunun başkenti... Şanghay bağlantısnın tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısında patlama bekliyoruz. Çin dışında da benzer park yatırımları planlanıyor" diye konuştu.

 

Projenin önce bir müze olarak başladığını, ama zamanla ortağımızın ve Nanjing'in ilgisini görünce kapsamının büyüdüğünü belirten Xiarau, "Bugün gelinen noktada bir ziyaretçini bir tam gününü geçireceği bir park oluşuyor. Giriş fiyatı hakkında verilmiş bir karar yok. Ama Şangay'daki Disney Park ile kıyaslayarak belirlenir" dedi.

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