BAŞKENT EKİBİ TESTTEN GEÇTİ

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor sabah saatlerinde laktat testinden geçerken akşam

saatlerinde ise kamp yaptığı otelin sahasında antrenmana çıktı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da kampa girerek değerlendiren Başkent ekibi, sabah saatlerinde laktat testinden geçerken akşam saatlerinde ise kamp yaptığı Regnum Otel’in sahasında antrenmana çıktı. Mor-Sarılılar sabah saatlerinde Medikal Direktör Savaş Kudaş ve sağlık ekibinin nezaretinde 5 grup halinde dönüşümlü olarak laktat testinden geçti. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde akşam saatlerinde Regnum Otel’in sahasında yapılan antrenman ise 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla start alan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yarı sahada isabetli pas organizasyonunda bulunan Mor-Sarılı ekip dar alanda pas çalışma yaptı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ve ardından soğuma koşusuyla son buldu.

Osmanlıspor, yarın (Cumartesi) sabah 10:30’da fitness salonunda çalışacak akşam ise

18:00’da Regnum Otel’in sahasında antrenmana çıkacak.