Trabzonspor, Katar'a gidiyor
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TRABZONSPOR, KATAR'A GİDİYOR

Trabzonspor, Katar'a gidiyor

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada El Sadd takımıyla oynayacağı özel karşılaşma için Cumartesi günü Katar'a gidecek.

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Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada El Sadd takımıyla oynayacağı özel karşılaşma için Cumartesi günü Katar'a gidecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de özel uçakla Katar'a hareket edecek.

Milli takımlarda bulunan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Uğurcan Çakır, Abdürrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Jan Durica ve Ogenyi Onazi, kafilede yer alamayacak.

Toplam 16 futbolcudan oluşan kafilede Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Pereira, Mas, Mustafa Akbaş, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artarslan, Bero, Sosa, Olcay Şahan, Bongonda, Castillo, N'Doye ve Rodallega bulunacak.

Altyapıdan da oyuncuların kadroya dahil edilebileceği öğrenildi.

Trabzonspor, El Sadd takımıyla 8 Ekim Pazar günü saat 20.00'de karşılaşacak.

Karadeniz ekibi, 9 Ekim Pazartesi günü Trabzon'a dönerek Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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