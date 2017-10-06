INİESTA'DAN ÖMÜRLÜK İMZA

Barcelona, takım kaptanı Andres Iniesta ile hayatı boyunca sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek Iniesta'nın Juventus ile anlaşma aşamasında olduğu bir süredir İtalyan basınında yer alıyordu. Ancak Katalanlar bu açıklamayla dedikoduları bitirmiş oldu.

Öğlen yazılı açıklamayla duyurulan anlaşma için öğleden sonra tören düzenlendi. Açıklamada "Andres Iniesta, FC Barcelona ile ömür boyu sözleşme imzaladı. Bu anlaşmayla Iniesta kariyeri boyunca kulüpte kalacak" denildi.

Barcelona yaptığı yazılı açıklamayla Andres Iniesta'nın sözleşmesinin yenilendiğini ve yaşam boyunca geçerli olacağını duyurdu.

Iniesta 12 yaşındayken kapısından girdiği Barcelona'da 21 yılı geride bıraktı. A Takımda ilk maçına 29 Ekim 2002'de çıktı... 639 maçta 55 gol attı. Kazandığı 28 kupa arasında 8 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor.