"ARMAN YETER ANKARAGÜCÜ" BELGESELİ BAŞLIYOR!

Türkiye’nin 4K formatında çekilen ilk spor belgeseli olan kulübümüzün tarihinin yer aldığı “Arman Yeter Ankaragücü”, 7 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da TRT 4K ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak.

Yapımını Hikmet Kocaman, yönetmenliğini ve kurgusunu Mahmut Atalay Yalav’ın üstlendiği belgeselde, MKE Ankaragücü’müzün 107 yıllık tarihi ele alınıyor. Aralarında eski ve yeni futbolcularımızın, spor yazarları, yöneticilerimizin, taraftar grubu liderleri ve teknik direktörlerimizin yer aldığı 40 kişi ile yapılan röportajların yer aldığı 80 dakikalık belgesel, 3 ana bölümden oluşuyor.

“İmalat-ı Harbiye Daim Muzaffer Olsun” başlıklı ilk bölüm, MKE Ankaragücü’müzün kuruluşu, gelişimi ve 70’li yıllardaki yükselişini içeriyor. Bu bölümde ayrıca, futbolun Türkiye’ye ve Ankara’ya gelişi, Ankaragücü’nün bir ulusun kaderine maya olan İmalat-ı Harbiye ruhu ile Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlığımıza göz dikenlere karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

“Kupa Beyi” başlıklı ikinci bölümde ise 1980’deki darbe yılları, MKE Ankaragücü’müzün bir ilki gerçekleştirerek, 2. Lig’de oynarken Türkiye Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası’nı kazanarak Süper Lig’e yükseltilmesi ele alınıyor. “Kupa Beyi”nin, Süper Lig’de yaşadığı inişli çıkışlı dönemler, yönetim krizlerinin ardından yaşanan önlenemez düşüş de bu bölümde konu ediliyor.

“O Sene Bu Sene” başlıklı üçüncü bölümde ise geçen sezon 2. Lig’de yaşanılan muhteşem şampiyonluğun hikayesi, 4K kalitesinde çekilen çok özel görüntülerle anlatılıyor.

Yönetmen Mahmut Atalay Yalav, Türkiye’nin ilk Ultra HD Kanalı olan TRT 4K tarafından gerçekleştirilen belgeselde MKE Ankaragücü'müzün tarihini kaleme alan Veli Necdet Arığ’ın da unutulmadığının altını çizerek, “MKE Ankaragücü’nün 107 yıllık tarihinde yaşananlara, bırakın Türkiye’de dünyada bile rastlamak mümkün değil. Kaderin garip bir cilvesi olarak İstanbul’da kurulan, defalarca ismi ve forma rengi değişen MKE Ankaragücü belgeselinin hazırlanmasında başta Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu olmak üzere çok kişinin katkısı oldu. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.