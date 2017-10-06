ZİRAAT BANKASI İZMİR’DEN 3 PUANLA DÖNÜYOR!

Efeler Ligi’nde üçüncü hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Arkasspor’a konuk oldu. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-13, 16-25, 23-25, 24-26 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı. Başkent temsilcisi güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak puanını 9’a yükseltti.
SALON: Atatürk Voleybol Salonu
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Cihat Küçükboyacı
SETLER: 25-13, 16-25, 23-25, 24-26
SÜRE: 1 saat 33 dakika
ARKASSPOR: Christian FFromm, Nikola Jovovic, Gökhan Gökgöz,
Sanchez, Mustafa Koç (Mert Burak (L), Adis, Bravo Paulo, Muhammet
Kaya)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre
Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin (Serkan Kılıç (L), Enes Atlı, Volkan
Döne, Sabit Karaağaç)