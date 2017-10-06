Ziraat Bankası İzmir’den 3 puanla dönüyor!
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ZİRAAT BANKASI İZMİR’DEN 3 PUANLA DÖNÜYOR!

Ziraat Bankası İzmir’den 3 puanla dönüyor!

Efeler Ligi’nde üçüncü hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Arkasspor’a konuk oldu.

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 Efeler Ligi’nde üçüncü hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Arkasspor’a konuk oldu. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı. Karşılaşmanın setleri 25-13, 16-25, 23-25, 24-26 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı. Başkent temsilcisi güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak puanını 9’a yükseltti.

 

SALON: Atatürk Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Cihat Küçükboyacı

SETLER: 25-13, 16-25, 23-25, 24-26

SÜRE: 1 saat 33 dakika

ARKASSPOR: Christian FFromm, Nikola Jovovic, Gökhan Gökgöz,
Sanchez, Mustafa Koç (Mert Burak (L), Adis, Bravo Paulo, Muhammet
Kaya)

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre
Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin (Serkan Kılıç (L), Enes Atlı, Volkan
Döne, Sabit Karaağaç)

 

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