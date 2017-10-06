OSMANLISPOR, ANTALYA'DA ÇALIŞIYOR...

Osmanlıspor, Antalya’da hazırlıklara başladı. Milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya’da kampa girerek geçirecek olan Başkent ekibi, Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde ilk antrenmanını yaptı. Regnum Carya Otel’in sahasında yapılan antrenman 1 saat sürdü. Teknik Direktör İrfan Buz’un motivasyon içerikli konuşmasının ardından ısınma koşusuyla başlayan antrenmana, topla yapılan koordinasyon ve pas organizasyonuyla devam edildi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılılar, dar alandaki pas çalışması ve soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.

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Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan Sokol Cikallleshi (Arnavutluk) ve Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı.