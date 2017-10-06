ANKARAGÜCÜ, BOLUSPOR'A HAZIRLANIYOR...

TFF 1.Lig 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü saat 13:00′da Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda Boluspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarını Beştepe Tesislerinde gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Foto Albümü Ankaragücü, Boluspor'a hazırlanıyor... 9 FOTO



Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda, koşu ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Sabah antrenmanı 5′e 2 top kapma ve tek pas çalışması ile sonlandı.



Günün ikinci antrenmanına düz koşu ile başlayan takım, teknik ve taktik çalışmasının ardından günü çift kale maç ile noktaladı.



Ankaragücü, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın Beştepe Tesislerimizde yapacağı çalışmayla sürdürecek.