GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İSTİFA EDEN YÖNETİCİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Gençlerbirliği yönetiminden istifa eden Hakan Kaynar yaptığı değerlendirmede

"Bu, şu ya da bu ismin peşine takılan bir hareket değildir Bu. Cumhuriyet Kulübü Gençlerbirliği’nin hanedanlıkla yönetilmesini içine sindiremeyen insanların tercihidir" dedi.

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İlhan Cavcav’ın isminin verildiği sezonda. 4 puanla sonuncu olduklarını hatırlatan Kaynar şöyle konuştu:

Kulüp iyi yönetiliyor olsaydı bu başarısızlığı geçici olarak değerlendirir ve bu açıklamayı yapmazdım. Sıralamadaki yerimiz ve Başkan Murat Cavcav'ın şimdiye kadar yaptıkları, hepimizi geleceğimiz açısından endişelendiriyor. Ya şimdi konuşacağız ya hic bir zaman!

Herkesin bildiği gibi Gençlerbirliği geçen Ocak’tan bu yana tarihinin en verimsiz transfer politikasını yürütmüştür Bu süreçte kulübümüz 9'u yabancı. 20 futbolcu transfer etti. Bu oyunculardan bir kısmı Haziran’da kulübe tek kuruş kazandırmak bir yana sözleşmelerinden doğan haklarının bir kısmı ödenerek gönderildi. Yaz döneminde transfer edilen ve toplam maliyetleri yaklaşık 20 milyona ulaşan 3 yabancı futbolcumuz ise oynadığımız son iki karşılaşmada sahada yer almadı. Kötü transfer politikasına ek olarak teknik kadrolarla ilgili alınan kararlar da hatalıdır. Kadroyu oluşturduğunu defalarca söyleyen Ümit Ozat a neden sadece üç maç sabredilmiş, yerine getirilen Mesut Bakkal a bir transfer imkânı tanınmamıştır?

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BİZLER KAPIKULU DEĞİLİZ

Futbolla ilgisiz olanlar hala rahmetli Ilhan Cavcav’ı başkanımız zannetmekte, futbolla ilgisi olanlar ise duayen başkanın yerinde kimin oturduğunu bilmiyor. Sayın Murat Cavcav’ın Gençlerbirliği’ni temsilde yetersiz olduğu açık hale gelmiştir Taraftarlarımıza maalesef bizzat kulüp başkanı tarafından hakaret edilmiş, kendileri sineğe' benzetilmiş ve mide bulandırdıkları" ifade edilmiştir.

Ya yönetim kurulu kararıyla ya da üyelerinin imzalarıyla Gençlerbirliği en kısa zamanda genel kurula gitmelidir. Bu tabloda sorumlu olan herkes şunu unutmasın ki kamu yararına çalışan bir derneği zarara uğratmak hukuk önünde devleti zarara uğratmakla eş değerdir.

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Murat Cavcav etrafında bundan 8-9 ay önce toplanan insanlar, bunu Onursal Başkanın anısına saygılarıyla nedeniyle yaptılar. Ancak bu anlayışı sonuna kadar kendi lehine kullanıp, kulübe hanedanlığı dayatan bir anlayış, bizi bu noktaya getirdi. Burası Murat Bey e babasından miras kalmadı, babası onu mevcut yönetim kuruluna emanet etti. Yönetimdeki isimlere baktığınızda bunu anlarsınız. Bizi üzen ve kıran, emek verdiğimiz bu kulüpte yönetici olarak görevimizi yapmamıza imkan sağlanmamasıdır.

Bizler yetkimizi genel kuruldan aldık. Başkanın sanki biz onun kapıkuluymuşuz gibi istifanızı verin demesini bir spor kulübü başkanına yakıştıramıyorum. Bundan sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz. Başkan Murat Cavcav’a bir genel kurul yaparak güven tazelemesini öneriyoruz. Gençlerbirliği’ni seven herkes kendisinin karşısında yarışmaya haklıdır.

Hürriyet Ankara