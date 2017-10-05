Gençlerbirliği yönetiminden sert istifa açıklaması...
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GENÇLERBİRLİĞİ YÖNETİMİNDEN SERT İSTİFA AÇIKLAMASI...

Gençlerbirliği yönetiminden sert istifa açıklaması...

Gençlerbirliği yönetimi, istifa eden yöneticiler ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.

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Gençlerbirliği yönetimi, istifa eden yöneticiler ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde...

Cumhuriyetimiz ile yaşıt Gençlerbirliği Spor Kulübü, tüm kamuoyunca bilinen spor etik ve ahlakına yönelik köklü değerlere sahip bir camiadır. Bugüne kadar, tüm yöneticilerimiz de bu ahlaka ve değerlere uygun olarak kulübün yönetimini gereği gibi yerine getirmek üzere gerekli tüm sorumluluklarını özenle gerçekleştirmişlerdir. Her Gençlerbirliği yöneticisi , bu göreve gelirken camiaya karşı ne kadar büyük bir sorumluluk yüklendiğinin bilinci ile göstermesi gereken özverileri farkında olarak bu görevi üstlenmektedir. Lakin süreç içerisinde bir kısım yöneticilerimiz bu görevin gereklerini yerine getirmede acze düşebilir , bu durumda da kulüp yönetim ahlakına uygun olarak her yöneticimiz kendi durum ve vaziyetini değerlendirerek istifa etmek sureti ile gereğini yapabilecek Gençlerbirliği kültürüne sahiptir.

Bu kapsamda istifa ettiklerini medya aracılığı le öğrenmiş olduğumuz , değerli yönetim kurulu üyelerimizin, gerekli değerlendirmeyi yaparak, Gençlerbirliği kültürüne uygun davranmış olmaları nedeni ile istifalarının tarafımızca da elimize resmi istifa bildirimlerinin gelmesini müteakip işleme konulacak olduğunu bildirir, bugüne kadar ki çalışmaları nedeni ile kendilerine teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

 

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