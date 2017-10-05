GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 5 İSTİFA BİRDEN!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde şok istifalar. 5 yönetici görevi bıraktı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Çok Değerli Basın Mensupları
Biz aşağıda isimleri bulunanlar Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim kurulundan istifa ediyoruz. 94 yıllık tarihe sahip bu köklü çınarın her geçen gün içten içe çürütülmesine şahit olmak istemiyoruz. Kötü gidişata karşı yaptığımız her türlü itirazı duymak istemeyen bir yönetim tarzıyla beraberliğimiz bugün itibariyle mümkün değildir.
Kamuoyuna saygılarımızla
Asbaşkan Şahin Kartal,
Asbaşkan Arda Çakmak,
Genel Sekreter Sinan Gürsoy
Sayman Hıfzı Kuruşa
Basın Sözcüsü Hakan Kaynar