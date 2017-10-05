Hacettepe yemekte buluştu...

Son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla camiayı sevindiren Hacettepe takımı, dün akşam Aykut Akalın’ın ev sahipliği yaptığı moral yemeğinde bir araya geldi.

Teknik Heyet ve futbolcuların dahil olduğu yemekte birlik vurgusu öne çıkarken, futbolcular iyi sonuçları devam ettirmek istediklerini dile getirdiler. Takım kaptanı Mahmut Bilir yaptığı konuşmada, “Rahmetli başkanımız İlhan Cavcav’a layık olmak için saha içinde ve saha dışında elimizden geleni yapıyoruz. Ona layık olmak istiyoruz. Ayrıca başkanlarımız Murat Cavcav ve Arif Ölmez’a bize olan destekleri için çok teşekkür ederiz. İyi sonuçlar almaya devam etmek için çalışmaya devam edeceğiz”dedi. Yemeğin sonunda tüm ekip hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yemekte aynı zamanda Aytaç ‘ın da doğum günü kutlandı.